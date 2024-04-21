Ворог обстріляв Українськ на Донеччині, є загиблий та постраждалі

Армія РФ зранку 21 квітня атакувала місто Українськ на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, чотирьох було поранено.﻿ Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

«Близько 8:30 окупанти атакували місто Українськ (входить до Селидівської громади – ред.), внаслідок чого загинула одна цивільна особа 1942 року народження, поранено чотири людини. Пошкоджень зазнали шість двоповерхових житлових будинків» , - йдеться у повідомленні МВА.

В адміністрації також поінформували, що сьогодні приблизно о 6:40 загарбники завдали удару по смт Цукурине протирадіолокаційною ракетою «Х-31П» (повітря-земля), внаслідок чого пошкоджено один двоповерховий житловий будинок. Там обійшлося без загиблих і постраждалих.