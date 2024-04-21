Враг обстрелял Украинск на Донетчине, есть погибший и пострадавшие

Армия РФ утром 21 апреля атаковала город Украинск в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, четверо были ранены. Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.

«Около 8:30 оккупанты атаковали город Украинск (входит в Селидовскую громаду – ред.), в результате чего погиб один гражданский 1942 года рождения, ранены четыре человека. Повреждения получили шесть двухэтажных жилых домов» , - говорится в сообщении МВА.

В администрации также проинформировали, что сегодня примерно в 6:40 захватчики нанесли удар по пгт Цукурино противорадиолокационной ракетой «Х-31П» (воздух-земля), в результате чего поврежден один двухэтажный жилой дом. Там обошлось без погибших и пострадавших.