Польща та Литва розпочали військові навчання у Сувальському коридорі

У неділю, 21 квітня, Литва та Польща розпочали спільні тактичні навчання Narsus Grifonas 24/II (Хоробрий грифон 24/II). В рамках цих тренувань військові відпрацюють оборонні сценарії у Сувальському коридорі. Про це пише LRT, повідомляє Новое время.

Зазначається, що у цих тренуваннях також візьмуть участь військові зі США та Португалії. Навчання триватимуть до 25 квітня.

Як пише видання, паралельної із Brave Griffin 24/II у Литві проходять навчання Удар меча, організовані Збройними силами Сполучених Штатів.

Сувальський коридор — це 100-кілометрова прикордонна ділянка між Литвою і Польщею, що межує з Калінінградською областю на заході та з Білоруссю на сході.

Наприкінці вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко обговорив зі своїми військовими можливий напад на Сувальський коридор. У розмові з білоруськими військовими диктатор заявив, що Литва та Польша даремно «так поводяться» і «варнякають про Сувальський коридор»

НАТО вважає Сувальський коридор найбільш ймовірною ціллю у випадку агресії РФ проти країн Альянсу.