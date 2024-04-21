Польша и Литва приступили к военным учениям в Сувальском коридоре

В воскресенье, 21 апреля, Литва и Польша начали совместные тактические учения Narsus Grifonas 24/II (Храбрый грифон 24/II). В рамках этих тренировок военные отработают оборонительные сценарии в Сувальском коридоре. Об этом пишет LRT, сообщает Новое время.

Отмечается, что в этих тренировках также примут участие военные из США и Португалии. Учения продлятся до 25 апреля.

Как пишет издание, параллельно с Brave Griffin 24/II в Литве проходят учения Удар меча, организованные Вооруженными силами Соединенных Штатов.

Сувалкский коридор — это 100-километровый пограничный участок между Литвой и Польшей, граничащий с Калининградской областью на западе и с Беларусью на востоке.

В конце сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко обсудил со своими военными возможное нападение на Сувальский коридор. В разговоре с белорусскими военными диктатор заявил, что Литва и Польша зря «так себя ведут» и «варнякают о Сувальском коридоре»

НАТО считает Сувальский коридор наиболее вероятной целью в случае агрессии РФ против стран Альянса.