У Міненерго розповіли, як і де шукають обладнання для енергосистеми України

Сьогодні замовляти виготовлення обладнання для енергосистеми за кордоном, щоб уникнути дефіциту через обстріли, вже пізно. Оскільки слід розуміти, що Україна цієї зими його не отримає, заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, повідомляє Дзеркало тижня.

Відтак влада зосереджена на пошуку діючого обладнання, яке наразі не потрібне партнерам.

«Тому я якраз із колегами і партнерами акцентую на тому, що нам треба максимально отримати те, що є у наявності. Воно може бути нове, використане, але навіть якщо воно потребує певних ремонтів - ми їх зробимо, щоб воно відпрацювало взимку і відповідно наростити (потужності – ред.)» , - заявив Галущенко.

Міністр зазначив, що допомога від партнерів України надходить постійно.