В Минэнерго рассказали как и где ищут оборудование для энергосистемы Украины

Сегодня заказывать изготовление оборудования для энергосистемы за рубежом, во избежание дефицита из-за обстрелов, уже поздно. Поскольку надо понимать, что Украина этой зимой его не получит, заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, сообщает Зеркало недели.

Следовательно, власть сосредоточена на поиске действующего оборудования, которое не нужно партнерам.

«Поэтому я как раз с коллегами и партнерами акцентирую на том, что нам нужно максимально получить то, что есть в наличии. Оно может быть новое, использовано, но даже если оно нуждается в определенных ремонтах – мы их сделаем, чтобы оно отработало зимой и соответственно нарастить (мощности – ред.)» , - заявил Галущенко.

Министр отметил, что помощь от партнеров Украины поступает постоянно.