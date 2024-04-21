В Минэнерго рассказали как и где ищут оборудование для энергосистемы Украины
Сегодня заказывать изготовление оборудования для энергосистемы за рубежом, во избежание дефицита из-за обстрелов, уже поздно. Поскольку надо понимать, что Украина этой зимой его не получит, заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, сообщает Зеркало недели.
Следовательно, власть сосредоточена на поиске действующего оборудования, которое не нужно партнерам.
«Поэтому я как раз с коллегами и партнерами акцентирую на том, что нам нужно максимально получить то, что есть в наличии. Оно может быть новое, использовано, но даже если оно нуждается в определенных ремонтах – мы их сделаем, чтобы оно отработало зимой и соответственно нарастить (мощности – ред.)», - заявил Галущенко.
Министр отметил, что помощь от партнеров Украины поступает постоянно.
«То есть первое – это оборудование, второе – это энергетический фонд поддержки Украины. Уже есть инициативы разных государств, в частности, Дании, относительно дополнительного внесения средств в этот фонд. Есть инициативы и от других государств, и они скоро будут озвучены», – добавил он.