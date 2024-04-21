Міноборони затвердило єдині стандарти кібербезпеки

Міністерство оборони України ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах. Посилаючись на відомство, повідомляє Ділова столиця.

Відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Правила враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти.

"Під час постійних кібератак ворога ми маємо приділяти особливу увагу кібербезпеці. Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись" , — сказала Катерина Черногоренко, заступник Міністра оборони з цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку.

Тому, за її словами, нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки.