Минобороны утвердило единые стандарты кибербезопасности

Министерство обороны Украины приняло приказ об утверждении основных принципов информационной безопасности и кибербезопасности в информационно-коммуникационных системах. Ссылаясь на ведомство, сообщает Деловая столица.

Теперь все системы, сервисы, приложения и цифровые инструменты Министерства обороны будут иметь единые, четко определенные правила кибербезопасности. Правила будут учитывать лучшие подходы НАТО и международные стандарты.

"Во время постоянных кибератак врага мы должны уделять особое внимание кибербезопасности. Меры по кибербезопасности должны быть системными и постоянно совершенствоваться" , — сказала Екатерина Черногоренко, заместитель Министра обороны по цифровизации, цифровым трансформациям и цифровому развитию.

По ее словам, новая политика предусматривает систематический пересмотр и обновление требований Министерства в сфере кибербезопасности.