У Повітряних силах назвали найвразливіші області для ударів РФ
Прикордонні та прифронтові області України є найбільш незахищеними від атак російських окупаційних військ. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних Сил України, повідомляє Дзеркало тижня.
"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все — це Харківська, Херсонська, Одеська, Дніпропетровська, Сумська, Запорізька, Чернігівська області", - наголосив Євлаш.
За його словами, з російськими атаками можна боротися, однак для цього необхідно більше додаткових систем протиповітряної оборони.
"Україна дуже розраховує на допомогу, в тому числі американських партнерів", - додав він.