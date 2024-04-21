У Повітряних силах назвали найвразливіші області для ударів РФ

Прикордонні та прифронтові області України є найбільш незахищеними від атак російських окупаційних військ. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних Сил України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все — це Харківська, Херсонська, Одеська, Дніпропетровська, Сумська, Запорізька, Чернігівська області" , - наголосив Євлаш.

За його словами, з російськими атаками можна боротися, однак для цього необхідно більше додаткових систем протиповітряної оборони.