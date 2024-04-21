В Воздушных силах назвали самые уязвимые области для ударов РФ

Приграничные и прифронтовые области Украины являются наиболее незащищенными от атак российских оккупационных войск. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, сообщает Зеркало недели.

"Больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости с Россией и временно оккупированными территориями. Прежде всего, — это Харьковская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Сумская, Запорожская, Черниговская области" , - подчеркнул Евлаш.

По его словам, с российскими атаками можно бороться, однако для этого необходимо больше дополнительных систем противовоздушной обороны.