Маск з песимізмом прокоментував схвалення пакета допомоги Україні

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про виділення 60 млрд доларів на військову допомогу Україні. Він заявив, що «стурбований відсутністю стратегії виходу». Про це Маск написав у X (Twitter), повідомляє Новое время.

Він відповів на допис бізнесмена Девіда Сакса, який виступає за припинення допомоги Україні. Сакс заявив, що виділених Києву грошей вистачить, щоб «окупити рівно половину коштів на літній контрнаступ».

«Моя найбільша стурбованість полягає у відсутності стратегії виходу, просто вічна війна, у якій діти гинуть в окопах від артилерії або перезарядних кулеметів і снайперів на мінних полях» , — зазначив Маск.

20 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення $60 млрд на військову допомогу Україні. Законопроєкт № 8035, який підготувала команда спікера Палати представників Майка Джонсона, підтримали 311 конгресменів, проти проголосували 112, один утримався.