Маск с пессимизмом прокомментировал одобрение пакета помощи Украине

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о выделении 60 млрд долларов на военную помощь Украине. Он заявил, что «обеспокоен отсутствием стратегии выхода». Об этом Маск написал в X (Twitter), сообщает Новое время.

Он ответил на сообщение бизнесмена Дэвида Сакса, который выступает за прекращение помощи Украине. Сакс заявил, что выделенных Киеву денег хватит, чтобы «окупить ровно половину средств на летнее контрнаступление».

«Моя самая большая обеспокоенность заключается в отсутствии стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или перезарядных пулеметов и снайперов на минных полях» , — отметил Маск.

20 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение $60 млрд на военную помощь Украине. Законопроект № 8035, который подготовила команда спикера Палаты представителей Майка Джонсона, поддержали 311 конгрессменов, против проголосовали 112, один воздержался.