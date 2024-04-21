Україна збила бомбардувальник Ту-22М3 з системи Patriot – ЗМІ

Бомбардувальник Ту-22М3, який впав 19 квітня, нібито "збили з американського зенітного ракетного комплексу Patriot". Про це заявив експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке (Рьопке), повідомляє Корреспондент.

Він вважає "вкрай малоймовірною" версію Міноборони РФ, що до падіння надзвукового стратегічного бомбардувальника поблизу хутора Богомолів у Ставропольському краї, призвела технічна несправність. Він звернув увагу на відео, де видно, що в літака, який повертався на базу у Моздоку після чергового обстрілу України, горить правий двигун.

ЗМІ зазначає, що раніше ЗСУ вдавалося збити з Patriot російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. BILD стверджує, що далекобійність Patriot на озброєнні України близько 200 км.

Проте Ту-22М3 впав за 370 км від території, контрольованої ЗСУ. Репке пояснює це тим, що українська ракета "зачепила літак раніше, ніж він упав".

За версією експерта, екіпаж намагався врятувати машину і зміг пролетіти близько 170 км за кілька хвилин з підбитим двигуном, але потім вона все ж таки впала. І нібито саме тому пілоти і встигли катапультуватись.