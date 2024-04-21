Украина сбила бомбардировщик Ту-22М3 из системы Patriot – СМИ

Упавший 19 апреля бомбардировщик Ту-22М3 якобы "сбили с американского зенитного ракетного комплекса Patriot". Об этом заявил эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке (Репке), сообщает Корреспондент.

Он считает "крайне маловероятной" версию Минобороны РФ, что к падению сверхзвукового стратегического бомбардировщика вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае привела техническая неисправность. Он обратил внимание на видео, где видно, что у самолета, возвращавшегося на базу в Моздоке после очередного обстрела Украины, горит правый двигатель.

СМИ отмечает, что ранее ВСУ удавалось сбить из Patriot российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. BILD утверждает, что дальнобойность Patriot на вооружении Украины около 200 км.

Однако Ту-22М3 упал в 370 км от территории, контролируемой ВСУ. Репке объясняет это тем, что украинская ракета "зацепила самолет раньше, чем он упал".

По версии эксперта, экипаж пытался спасти машину и смог пролететь около 170 км в несколько минут с подбитым двигателем, но затем она все же упала. И именно поэтому пилоты и успели катапультироваться.