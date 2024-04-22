У ФРН припускають, що нинішня допомога США Україні буде останньою

Затримка з поставками американської військової допомоги Україні може свідчити, зокрема, і про те, що цей пакет допомоги стане останнім﻿. Про це заявив голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер. З посиланням на "Німецьку хвилю", повідомляє Ділова столиця.

Він наголосив, що затримка з американською допомогою продемонструвала Європі, наскільки невизначеною стала ситуація.

"Ми, європейці, маємо зробити набагато більше для України" , — підкреслив він.

Віцеканцлер ФРН Роберт Хабек у свою чергу привітав схвалення Палатою представників пакету допомоги Україні.