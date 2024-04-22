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В ФРГ допускают, что нынешняя помощь США Украине будет последней

В ФРГ допускают, что нынешняя помощь США Украине будет последней
Фото: Рixabay

Задержка с поставками американской военной помощи Украине может свидетельствовать, в том числе и о том, что этот пакет помощи станет последним﻿. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер. Со ссылкой на "Немецкую волну", сообщает Деловая столица.

Он подчеркнул, что задержка с американской помощью продемонстрировала Европе, насколько неопределенной стала ситуация.

"Мы, европейцы, должны сделать гораздо больше для Украины", — подчеркнул он.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, в свою очередь, приветствовал одобрение Палатой представителей пакета помощи Украине.

"Это демонстрирует решимость международных партнеров противостоять нападкам Путина. Суть проста: если Путина не остановить, он не остановится", — заявил он.

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