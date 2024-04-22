В ФРГ допускают, что нынешняя помощь США Украине будет последней

Задержка с поставками американской военной помощи Украине может свидетельствовать, в том числе и о том, что этот пакет помощи станет последним﻿. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер. Со ссылкой на "Немецкую волну", сообщает Деловая столица.

Он подчеркнул, что задержка с американской помощью продемонстрировала Европе, насколько неопределенной стала ситуация.

"Мы, европейцы, должны сделать гораздо больше для Украины" , — подчеркнул он.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, в свою очередь, приветствовал одобрение Палатой представителей пакета помощи Украине.