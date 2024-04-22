В ФРГ допускают, что нынешняя помощь США Украине будет последней
Задержка с поставками американской военной помощи Украине может свидетельствовать, в том числе и о том, что этот пакет помощи станет последним. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер. Со ссылкой на "Немецкую волну", сообщает Деловая столица.
Он подчеркнул, что задержка с американской помощью продемонстрировала Европе, насколько неопределенной стала ситуация.
"Мы, европейцы, должны сделать гораздо больше для Украины", — подчеркнул он.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, в свою очередь, приветствовал одобрение Палатой представителей пакета помощи Украине.
"Это демонстрирует решимость международных партнеров противостоять нападкам Путина. Суть проста: если Путина не остановить, он не остановится", — заявил он.