Зеленський: РФ планує захопити Часів Яр до 9 травня, розраховую, що відіб'ємо ворога

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни планують до 9 травня захопити Часів Яр на Донеччині, але розраховує, що Україна зможе відбити ворога й розбити плани РФ щодо повномасштабного наступу в червні.﻿﻿ Про це Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє Українська правда.

"Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців, ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр" , – сказав президент.

"Я нещодавно був у регіоні, говорив з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, і також не вистачає артилерійських снарядів.

Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя, про яку я сказав, вчасно, і ми зможемо відбити ворога. І потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні" , – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

3-го квітня Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готується додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

Згодом він додав, що після мобілізації додаткових 300 тисяч осіб росіянам знадобиться близько місяця на їхню підготовку, і не виключив, що згодом Росія мобілізує ще більше людей.