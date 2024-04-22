США можуть запровадити санкції проти батальйонів ізраїльської армії – NYT

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти одного або кількох батальйонів ізраїльської армії, звинувачених у порушеннях прав людини під час операцій на окупованому Західному березі річки Йордан.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Лідери Ізраїлю, включаючи прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, назвали можливість застосування таких санкцій адміністрацією президента США Джо Байдена "вершиною абсурду та морального падіння". У дописі в соціальних мережах пан Нетаньяху заявив, що його уряд "буде діяти всіма засобами" проти будь-якого подібного кроку.

Можливе запровадження санкцій проти батальйону "Нецах Єгуда" та інших підпадає під так званий закон Ліхі 1997 року, який забороняє іноземним військовим підрозділам, звинуваченим у порушеннях прав людини, отримувати допомогу або навчання від США. У 2017 році такі ж санкції США наклали на український "Азов", який на той час був батальйоном у складі МВС. В "Азові" вважають це рішення безпідставним і закликають скасувати його.

"Нецах Єгуда", який в минулому звинувачували у насильстві проти палестинців на Західному березі річки Йордан, був заснований для ультраортодоксальних євреїв. Батальйон також залучив інших релігійних бійців, у тому числі крайніх націоналістів із руху поселенців на Західному березі.

Один із найкричущіших епізодів, приписуваних батальйону "Нецах Єгуда", пов’язаний із загибеллю 78-річного американця палестинського походження, якого члени підрозділу, за інформацією журналістів, затримали, зв’язали рот і наділи наручники під час нічного рейду на його село в січні 2022 року.

Розтин показав, що чоловік, Омар Абдельмаджед Асад, помер від серцевого нападу, викликаного стресом під час утримання. Розслідування ізраїльської військової системи правосуддя виявило помилки в поведінці солдатів.

Після розслідування до дисциплінарної відповідальності було притягнуто трьох командирів підрозділу. Але проти солдатів не було висунуто жодних кримінальних звинувачень, оскільки, як тоді заявили військові, не було знайдено причинно-наслідкового зв’язку між смертю пана Асада та недоліками в поведінці солдатів.

Член військового кабінету Нетаньяху та колишній командувач ЦАХАЛу Бенні Ганц сказав, що запровадження санкцій проти ізраїльських військових підрозділів створить "небезпечний прецедент".

Критика адміністрація Байдена на адресу Ізраїлю

Адміністрація Байдена давно критикує уряд Ізраїлю через гуманітарну ситуацію у секторі Газа та насильство поселенців проти палестинців та активістів, які виступають проти поселень на Західному березі.

Раніше США запровадили санкції проти кількох поселенців і двох низових організацій, які збирають кошти для них.

Байден протягом місяців стикався з критикою — навіть з боку деяких членів його власної партії — через підтримку війни Ізраїлю в Газі. За даними представників охорони здоров'я Гази, за шість місяців війни було вбито понад 34 000 палестинців.

На початку квітня ізраїльський дрон атакував колону гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen) - загинули семеро працівників місії з різних країн світу. Ізраїльські військові заявили, що причина - у "помилковій ідентифікації". Оператор дрона нібито подумав, що до колони приєднався терорист ХАМАС.

Попри це 20 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю.