США могут ввести санкции против батальонов израильской армии - NYT

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против одного или нескольких батальонов израильской армии, обвиняемых в нарушениях прав человека во время операций на оккупированном Западном берегу реки Иордан.﻿ Об этом сообщает The New York Times, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвали возможность применения подобных санкций администрацией президента США Джо Байдена "вершиной абсурда и нравственного падения". В сообщении в социальных сетях Нетаньяху заявил, что его правительство будет действовать всеми средствами против любого подобного шага.

Возможное введение санкций против батальона "Нецах Иегуда" и других подпадает под так называемый закон Лихи 1997 года, запрещающий иностранным военным подразделениям, обвиняемым в нарушениях прав человека, получать помощь или обучение от США. В 2017 году такие же санкции США наложили на украинский "Азов", который в то время был батальоном в составе МВД. В "Азове" считают это решение безосновательным и призывают отменить его.

"Нецах Иегуда", который в прошлом обвинялся в насилии против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, был основан для ультраортодоксальных евреев. Батальон также привлек других религиозных бойцов, в том числе крайних националистов из движения поселенцев на Западном берегу.

Один из самых вопиющих эпизодов, приписываемых батальону "Нецах Иегуда", связан с гибелью 78-летнего американца палестинского происхождения, которого члены подразделения, по информации журналистов, задержали, связали рот и надели наручники во время ночного рейда на его село в январе. 2022 года.

Вскрытие показало, что мужчина, Омар Абдельмаджед Асад, умер от сердечного приступа, вызванного стрессом во время удержания. Расследование израильской военной системы правосудия выявило ошибку в поведении солдат.

После расследования к дисциплинарной ответственности были привлечены три командира подразделения. Но против солдат не было выдвинуто никаких уголовных обвинений, поскольку, как тогда заявили военные, не была найдена причинно-следственная связь между смертью господина Асада и недостатками в поведении солдат.

Член военного кабинета Нетаньяху и бывший командующий ЦАХАЛ Бенни Ганц сказал, что введение санкций против израильских военных подразделений создаст "опасный прецедент".

Критика администрации Байдена в адрес Израиля

Администрация Байдена давно критикует правительство Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа и насилия поселенцев против палестинцев и активистов, выступающих против поселений на Западном берегу.

Ранее США ввели санкции против нескольких поселенцев и двух низовых организаций, собирающих средства для них.

Байден в течение месяцев сталкивался с критикой – даже со стороны некоторых членов его собственной партии – из-за поддержки войны Израиля в Газе. По данным представителей здравоохранения Газы, за шесть месяцев войны было убито более 34 000 палестинцев.

В начале апреля израильский дрон атаковал колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen) - погибли семь работников миссии из разных стран мира. Израильские военные заявили, что причина - в "ложной идентификации". Оператор дрона подумал, что к колонне присоединился террорист ХАМАС.

Несмотря на это, 20 апреля Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла законопроект о помощи Израилю.