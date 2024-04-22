Німеччина схвалила експорт озброєння до України майже на 4 млрд євро

Україна отримає 74% виділених коштів від Німеччини та залишиться основною країною-отримувачем німецького експорту озброєнь.﻿ Про це повідомляє міністерство фінансів Німеччини, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Згідно з попередніми даними, у першому кварталі 2024 року було видано дозволи на остаточний експорт озброєнь на суму близько 5,2 млрд євро.

З них 3,85 млрд євро виділено на військову зброю та 1,4 млрд євро на інші види озброєнь. Основною країною-отримувачем стала Україна, для якої було схвалено експорт озброєнь на суму близько 3,8 млрд євро.

"На Україну, як і раніше, припадає 74% від загальної вартості виділень на перший квартал 2024 року, і Україна залишається основною країною-одержувачем німецького експорту озброєнь. " , - сказав держсекретар Свен Гігольд.

Також держсекретар заявив про підтримку Німеччини України.