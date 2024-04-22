Германия одобрила экспорт вооружения в Украину почти на 4 млрд евро

Украина получит 74% выделенных средств от Германии и останется основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений.﻿ Об этом сообщает министерство финансов Германии, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Согласно предварительным данным, в первом квартале 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт вооружений на сумму около 5,2 млрд евро.

Из них 3,85 млрд евро выделено на военное оружие и 1,4 млрд евро на другие виды вооружений. Основной страной-получателем стала Украина, для которой было одобрено экспорт вооружений на сумму около 3,8 млрд евро.

"На Украину по-прежнему приходится 74% от общей стоимости выделений на первый квартал 2024 года, и Украина остается основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений" , - сказал госсекретарь Свен Гигольд.

Также госсекретарь заявил об продолжающейся поддержке Германии Украины.