Курс валют НБУ на 22 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 квітня досяг рівня 39.7879 за 1 долар.

Євро подорожчав на 10 коп. до 42.3821 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 49.4922 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 43.7663 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.7865 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.787 900 EUR Євро 42.382 100 GBP Фунт стерлінгів 49.492 200 CHF Швейцарський франк 43.766 300 PLN Польський злотий 9.786 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.