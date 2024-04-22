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Курс валют НБУ на 22 квітня

Курс валют НБУ на 22 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 квітня досяг рівня 39.7879 за 1 долар.

Євро подорожчав на 10 коп. до 42.3821 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 49.4922 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 43.7663 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.7865 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.787 900 +0.1842
EUR Євро 42.382 100 +0.1032
GBP Фунт стерлінгів 49.492 200 +0.1064
CHF Швейцарський франк 43.766 300 +0.1859
PLN Польський злотий 9.786 500 +0.0175

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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