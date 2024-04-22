Курс валют НБУ на 22 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 21 квітня досяг рівня 39.7879 за 1 долар.
Євро подорожчав на 10 коп. до 42.3821 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 49.4922 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 43.7663 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.7865 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.787 900
|EUR
|Євро
|42.382 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.492 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43.766 300
|PLN
|Польський злотий
|9.786 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.