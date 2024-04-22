Курс валют НБУ на 22 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 апреля, достиг уровня 39.7879 за 1 доллар.

Евро подорожал на 10 коп до 42.3821 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 49.4922 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 43.7663 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.7865 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.787 900 EUR Евро 42.382 100 GBP Фунт стерлингов 49.492 200 CHF Швейцарский франк 43.766 300 PLN Польский злотый 9.786 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.