Курс валют НБУ на 22 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 апреля, достиг уровня 39.7879 за 1 доллар.
Евро подорожал на 10 коп до 42.3821 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 49.4922 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 43.7663 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.7865 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.787900
|EUR
|Евро
|42.382100
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.492200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.766300
|PLN
|Польский злотый
|9.786500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.