Close button

Курс валют НБУ на 22 апреля

Курс валют НБУ на 22 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 апреля, достиг уровня 39.7879 за 1 доллар.

Евро подорожал на 10 коп до 42.3821 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 49.4922 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 43.7663 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.7865 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.787900 +0.1842
EUR Евро 42.382100 +0.1032
GBP Фунт стерлингов 49.492200 +0.1064
CHF Швейцарский франк 43.766300 +0.1859
PLN Польский злотый 9.786500 +0.0175

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics