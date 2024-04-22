ЗСУ збили 5 "Шахедів" та один розвідувальний безпілотник – Повітряні сили
У ніч на 22 квітня українські військові знищили 5 "Шахедів" та один розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Загалом росіяни випустили 7 безпілотників типу Shahed-131/136 з мису Чауда в окупованому Криму. Також окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої частини Донеччини.
"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині", – йдеться в повідомленні.