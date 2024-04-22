ЗСУ збили 5 "Шахедів" та один розвідувальний безпілотник – Повітряні сили

У ніч на 22 квітня українські військові знищили 5 "Шахедів" та один розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом росіяни випустили 7 безпілотників типу Shahed-131/136 з мису Чауда в окупованому Криму. Також окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої частини Донеччини.