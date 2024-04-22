ВСУ сбили 5 "Шахедов" и один разведывательный беспилотник - Воздушные силы
В ночь на 22 апреля украинские военные уничтожили 5 "Шахедов" и один разведывательный беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В общей сложности россияне выпустили 7 беспилотников типа Shahed-131/136 из мыса Чауда в оккупированном Крыму. Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной части Донбасса.
"В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА, а около 7.00 - БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все беспилотники сбиты в Одесской области", - говорится в сообщении.