ВСУ сбили 5 "Шахедов" и один разведывательный беспилотник - Воздушные силы

В ночь на 22 апреля украинские военные уничтожили 5 "Шахедов" и один разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности россияне выпустили 7 беспилотников типа Shahed-131/136 из мыса Чауда в оккупированном Крыму. Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной части Донбасса.