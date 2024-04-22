Республіканці почали погрожувати спікеру Джонсону відставкою – CNN
Представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон "зрадив" виборців-республіканців після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні та має піти у відставку. З посиланням на CNN, повідомляє Корреспондент.
Вона ж заявила, що якщо Джонсон не зробить це добровільно, то вона винесе це питання на голосування.
"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно - піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", - сказала Грін.
Вона ж додала, що вона не єдина, хто дотримується такої позиції.
"Якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його з посади спікера, Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку", - пише видання.