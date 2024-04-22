Республиканцы начали угрожать спикеру Джонсону отставкой – CNN

Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон "изменил" избирателей-республиканцев после того, как конгрессмены одобрили новую помощь Украине и уйти в отставку. Со ссылкой на CNN, сообщает Корреспондент.

Она заявила, что если Джонсон не сделает это добровольно, то она вынесет этот вопрос на голосование.

"Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно – уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен" , - сказала Грин.

Она же добавила, что она не единственная, кто придерживается такой позиции.