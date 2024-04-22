Республиканцы начали угрожать спикеру Джонсону отставкой – CNN
Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон "изменил" избирателей-республиканцев после того, как конгрессмены одобрили новую помощь Украине и уйти в отставку. Со ссылкой на CNN, сообщает Корреспондент.
Она заявила, что если Джонсон не сделает это добровольно, то она вынесет этот вопрос на голосование.
"Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно – уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен", - сказала Грин.
Она же добавила, что она не единственная, кто придерживается такой позиции.
"Если Грин и ее сторонники выполнят свою угрозу заставить голосовать за отстранение его от должности спикера, Джонсону почти наверняка придется полагаться на демократов в своем спасении", - пишет издание.