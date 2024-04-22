На Херсонщині РФ обстріляла медустанову та дитсадок, поранено дитину

Минулої доби російські війська тримали під вогнем п'ять населених пунктів Херсонщини і сам обласний центр, троє людей, у тому числі дитина, було поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також виявилися Козацьке, Берислав та Новоберислав" , - йдеться у повідомленні.

За його даними, російські терористи потрапили в житлові квартали населених пунктів, зокрема було пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Також було зафіксовано потрапляння до медичного закладу, навчального закладу, дитячого садка, приватних автомобілів та газопроводу. Витік газу перекритий, пожежі та погроз немає.

Через російську агресію 3 особи отримали поранення, з них - одна дитина.