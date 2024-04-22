На Херсонщине РФ обстреляла медучреждение и детсад, ранен ребенок

За прошедшие сутки российские войска держали под огнем пять населенных пунктов Херсонщины и сам областной центр, три человека, в том числе ребенок, были ранены. Об этом сообщил﻿ глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки противник обстреливал Нововоронцовку, Антоновку и город Херсон. Под вражеским огнем и авиаударами также оказались Казацкое, Берислав и Новоберислав" , - говорится в сообщении.

По его данным, российские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов, в частности были повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Также были зафиксированы попадания в медицинское учреждение, учебное заведение, детский сад, частные автомобили и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения, из них - один ребенок.