Україна з грошима від США повернеться до "активної оборони" – Bloomberg

Пакет військової підтримки США допоможе Україні "стабілізувати лінію фронту" та повернути її війська до "форми активної оборони". Про це пише Bloomberg з посиланням на професора стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпса О'Брайена, повідомляє Корреспондент.

Він зауважив, якби допомога з боку партнерів була потужнішою, наша держава могла б зазнати значно менших втрат.

"Однак, принаймні зараз, зі значною допомогою США, українці зможуть "стабілізувати лінію" і повернутися до "форми активної оборони" , - зазначив він.

Видання пише, що американська допомога сприятиме не лише стратегічним успіхам української армії, а й "допоможе бійцям підтримати військовий дух, навіть до того, як допомога надійде".