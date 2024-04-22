Украина с деньгами от США вернется к "активной обороне" – Bloomberg

Пакет военной поддержки США поможет Украине "стабилизировать линию фронта" и вернуть ее войска в "форму активной обороны". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на профессора стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипса О'Брайена, сообщает Корреспондент.

Он отметил, если бы помощь со стороны партнеров была более мощной, наше государство могло бы понести значительно меньшие потери.

"Однако, по крайней мере, сейчас, со значительной помощью США, украинцы смогут "стабилизировать линию" и вернуться к "форме активной обороны" , - отметил он.

Издание пишет, что американская помощь будет способствовать не только стратегическим успехам украинской армии, но и "поможет бойцам поддержать военный дух даже до того, как помощь поступит".