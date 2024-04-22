В "Укренерго" розповіли, для кого можуть запровадити графіки відключень влітку

В "Укренерго" попереджають, що через російські удари влітку Україна може стикатись з дефіцитом електроенергії, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"Протягом літа, час від часу, в українській енергосистемі може виникати дефіцит електроенергії, спричинений російськими масованими ударами по електростанціях. Це пов'язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій займе досить тривалий час" , - пояснила виданню директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Крім того, уточнила вона, весна і літо - це період ремонтів на електростанціях, коли вони готуються до наступного опалювального періоду. Вже розпочалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, і далі все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа.