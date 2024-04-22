В "Укренерго" розповіли, для кого можуть запровадити графіки відключень влітку
В "Укренерго" попереджають, що через російські удари влітку Україна може стикатись з дефіцитом електроенергії, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.
"Протягом літа, час від часу, в українській енергосистемі може виникати дефіцит електроенергії, спричинений російськими масованими ударами по електростанціях. Це пов'язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій займе досить тривалий час", - пояснила виданню директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.
Крім того, уточнила вона, весна і літо - це період ремонтів на електростанціях, коли вони готуються до наступного опалювального періоду. Вже розпочалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, і далі все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа.
"Тому інколи у нас системі буде відчутний дефіцит, який ми будемо намагатися покрити якраз за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його дефіциту або недостатності, будемо залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу", - розповіла Цатурян.