В "Укрэнерго" рассказали, для кого могут ввести графики отключений летом

В "Укрэнерго" предупреждают, что из-за российских ударов летом Украина может сталкиваться с дефицитом электроэнергии, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"В течение лета, время от времени, в украинской энергосистеме может возникать дефицит электроэнергии, вызванный российскими массированными ударами по электростанциям. Это связано с тем, что полное восстановление наших электростанций займет достаточно продолжительное время" , - объяснила изданию директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Кроме того, уточнила она, весна и лето - это период ремонтов на электростанциях, когда они готовятся к следующему отопительному периоду. Уже началась ремонтная кампания на атомных электростанциях, и все больше и больше мощностей будет вынуждено выйти во временный ремонт в течение весны и лета.