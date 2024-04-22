Росія втратила в Україні 460 тисяч військових – дані Генштабу

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила приблизно 460 тисяч своїх військових, зокрема за минулу добу – 730 осіб. Також впродовж 22 квітня росіяни втратили 7 танків, 17 артилерійських систем, 8 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали: