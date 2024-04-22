Росія втратила в Україні 460 тисяч військових – дані Генштабу
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила приблизно 460 тисяч своїх військових, зокрема за минулу добу – 730 осіб. Також впродовж 22 квітня росіяни втратили 7 танків, 17 артилерійських систем, 8 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 460 260 (+730) осіб,
- танків − 7 236 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 13 904 (+8) од,
- артилерійських систем − 11 736 (+17) од,
- РСЗВ − 1 046 (+0) од,
- засобів ППО − 768 (+1) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 384 (+5) од,
- крилатих ракет − 2 117 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 812 (+27) од,
- спеціальної техніки − 1 934 (+8) од.