Россия потеряла в Украине 460 тысяч военных – данные Генштаба

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла примерно 460 тысяч своих военных, в том числе за минувшие сутки – 730 человек. Также 22 апреля россияне потеряли 7 танков, 17 артиллерийских систем, 8 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили: