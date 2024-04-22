Россия потеряла в Украине 460 тысяч военных – данные Генштаба
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла примерно 460 тысяч своих военных, в том числе за минувшие сутки – 730 человек. Также 22 апреля россияне потеряли 7 танков, 17 артиллерийских систем, 8 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 460 260 (+730) человек,
- танков − 7 236 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 13 904 (+8) ед,
- артиллерийских систем − 11 736 (+17) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 768 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9384 (+5) ед,
- крылатых ракет − 2 117 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 812 (+27) ед,
- специальной техники – 1 934 (+8) ед.