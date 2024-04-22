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Россия потеряла в Украине 460 тысяч военных – данные Генштаба

Россия потеряла в Украине 460 тысяч военных – данные Генштаба
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла примерно 460 тысяч своих военных, в том числе за минувшие сутки – 730 человек. Также 22 апреля россияне потеряли 7 танков, 17 артиллерийских систем, 8 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 460 260 (+730) человек,
  • танков − 7 236 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 904 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 11 736 (+17) ед,
  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО − 768 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9384 (+5) ед,
  • крылатых ракет − 2 117 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 812 (+27) ед,
  • специальной техники – 1 934 (+8) ед.

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