Буданов спрогнозував "досить важку" ситуацію найближчим часом

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що на Україну чекає «досить важка» ситуація найближчим часом. Про це він заявив в інтерв'ю BBC, повідомляє Новое время.

«Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть» , - сказав голова ГУР.

За його словами, йдеться про фронт в тому числі.

«Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде» , — сказав він.

За даними Буданова, важкий період буде у середині травня та на початку червня.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи йдеться і про внутрішньополітичну ситуацію, очільник ГУР сказав, що «мова про все».