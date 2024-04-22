Буданов спрогнозировал "достаточно тяжелую" ситуацию в ближайшее время

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украину ждет «достаточно тяжелая» ситуация в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью ВВС, сообщает Новое время.

«Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут» , — сказал глава ГУР.

По его словам, речь идет о фронте, в том числе.

«Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет», — сказал он.

По данным Буданова, тяжелый период будет в середине мая и в начале июня.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь и о внутриполитической ситуации, глава ГУР сказал, что «речь обо всем».