Буданов спрогнозировал "достаточно тяжелую" ситуацию в ближайшее время
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украину ждет «достаточно тяжелая» ситуация в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью ВВС, сообщает Новое время.
«Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут», — сказал глава ГУР.
По его словам, речь идет о фронте, в том числе.
«Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет», — сказал он.
По данным Буданова, тяжелый период будет в середине мая и в начале июня.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь и о внутриполитической ситуации, глава ГУР сказал, что «речь обо всем».