Столтенберг: Затримка американської допомоги мала наслідки на полі бою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що схвалення Палатою представників Конгресу США пакета військової допомоги Україні не було запізнілим, але затримка мала реальні наслідки. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг зазначив, що ситуація на полі бою в Україні є наразі складною, оскільки російські окупаційні війська, зокрема, мають перевагу в боєприпасах, тоді як українські сили змушені їх економити.

"Українці вже чотири місяці гірше озброєні. У росіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Але ще не пізно. Українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни" , – підкреслив генсек НАТО.

Він також прокоментував публікацію видання Politico щодо можливої відправки додаткових військових радників США до України.

За словами Столтенберга, досі немає планів щодо бойової присутності НАТО в Україні, однак країни Альянсу мають право допомагати Україні і це не робить НАТО стороною конфлікту.