Столтенберг: Задержка американской помощи имела последствия на поле боя
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета военной помощи Украине не было запоздалым, но задержка имела реальные последствия. Об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC, сообщает Европейская правда.
Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя в Украине сейчас сложная, поскольку российские оккупационные войска, в частности, имеют преимущество в боеприпасах, тогда как украинские силы вынуждены их экономить.
"Украинцы уже четыре месяца хуже вооружены. У россиян было гораздо больше боеприпасов, а Украина была вынуждена нормировать их использование. Но еще не поздно. Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны", – подчеркнул генсек НАТО.
Он также прокомментировал публикацию издания Politico о возможной отправке дополнительных военных советников США в Украину.
По словам Столтенберга, до сих пор нет планов по боевому присутствию НАТО в Украине, однако страны Альянса имеют право помогать Украине и это не делает НАТО стороной конфликта.
"Но, конечно, у нескольких союзников по НАТО есть мужчины и женщины в военной форме в посольствах, которые дают советы", – добавил он.