Громадяни Словаччини зібрали майже 3 млн євро на боєприпаси для України

У Словаччині громадяни зібрали на снаряди для української армії майже 3 млн євро. До благодійного збору долучилися понад 47 тисяч осіб, які не згодні з політикою прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Про це пише BBC, повідомляє Новое время.

Зазначається, що за перші дві доби словаки зібрали більше, ніж планували — понад мільйон євро. Станом на ранок 22 квітня сума зросла до 2,95 млн євро.

Одним з ініціаторів кампанії став 99-річний Отто Шимко, який пережив Голокост і брав участь у словацькому повстанні проти нацистів 1944 року.

«Ми повинні вигнати Путіна з України. Ми повинні перемогти його» , — сказав Шимко.

Гроші підуть на закупівлю снарядів для України в рамках ініціативи Чехії, до якої долучилися близько 20 країн. Громадяни перерахують гроші безпосередньо чеському уряду.

Міністр оборони країни Роберт Калинак, коментуючи збір, сказав, що Словаччина — демократична країна, і громадяни мають повне право на такі дії.

21 березня МЗС Словаччини та Угорщини заявили, що не братимуть участі в чеській ініціативі щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.