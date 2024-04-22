Граждане Словакии собрали почти 3 млн евро на боеприпасы для Украины

В Словакии граждане собрали на снаряды для украинской армии почти 3 млн евро. К благотворительному сбору присоединились свыше 47 тысяч человек, которые не согласны с политикой премьер-министра Роберта Фицо. Об этом пишет BBC, сообщает Новое время.

Отмечается, что за первые двое суток словаки собрали больше, чем планировали — свыше миллиона евро. По состоянию на утро 22 апреля сумма выросла до 2,95 млн евро.

Одним из инициаторов кампании стал 99-летний Отто Шимко, переживший Холокост и участвовавший в словацком восстании против нацистов в 1944 году.

«Мы должны выгнать Путина из Украины. Мы должны победить его» , — сказал Шимко.

Деньги пойдут на закупку снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии, к которой присоединились около 20 стран. Граждане перечислят деньги напрямую чешскому правительству.

Министр обороны страны Роберт Калинак, комментируя сбор, сказал, что Словакия — демократическая страна, и граждане имеют полное право на такие действия.

21 марта МИД Словакии и Венгрии заявили, что не будут участвовать в чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ.