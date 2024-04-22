У підмосков'ї та Санкт-Петербурзі трапилися масштабні пожежі
У підмосковному місті Оріхово-Зуєво спалахнув виробничий будинок на площі 1200 квадратних метрів. Також пожежа сталася у Санкт-Петербурзі. Посилаючись на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ, повідомляє Новое время.
На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, повідомили в МНС.
Також є повідомлення про пожежу на станції технічного обслуговування в Московському районі Санкт-Петербурга. На місці працюють 50 фахівців і 10 одиниць техніки МНС РФ. За даними відомства, пожежу локалізовано.