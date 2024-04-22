В подмосковье и Санкт-Петербурге произошли масштабные пожары

В подмосковном городе Орехово-Зуево загорелось производственное здание на площади 1200 квадратных метров. Также пожар случился в Санкт-Петербурге. Ссылаясь на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, сообщает Новое время.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС.

Также есть сообщения о пожаре на станции технического обслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга. На месте работают 50 специалистов и 10 единиц техники МЧС РФ. По данным ведомства, пожар локализован.