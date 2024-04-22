Сенатор США про допомогу Україні: Путіну зарано відкорковувати шампанське

Сенатор-демократ Річард Блюменталь привітав двопартійне схвалення Палати представників іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, повідомляє Голос Америки.

"Я думаю, що Америка знову у наступі, і це ознака того, що ми можемо об’єднатися двопартійно заради нашої національної безпеки та надіслати повідомлення Володимиру Путіну, Сі Цзіньпіну, світовим диктаторам - занадто рано відкорковувати шампанське, Америка збирається захищати демократію" , – продовжив він.

Відзначивши голосування в Палаті представників, Блюменталь підкреслив здатність Америки підтримувати своїх союзників.

"Ми [Америка] найсильніша, найбільша країна в історії світу. Ми можемо виробляти необхідні артилерійські снаряди, далекобійну артилерію, ударні гармати. Ми також можемо застосувати санкції та конфіскувати та продати російські активи, щоб забезпечити більше ресурсів для України" , – сказав Блюменталь. ﻿

Його колега сенатор-республіканець Рон Джонсон розкритикував Палату представників за ухвалення законопроєктів про допомогу іноземним державам, стверджуючи, що Конгрес витрачає гроші, яких "у нас немає", і що США замість цього повинні зосередитися на захисті власних кордонів.

Джонсон сказав, що він стурбований тим, що відбувається з людьми в Україні, але також додав, що "немає шансів", що президент Росії Володимир Путін програє цю війну.

Джонсон заявив, що не підтримає цей законопроєкт, коли він буде посталений на голосування в Сенаті.

Натомість його однопартієць сенатор Ліндсі Грем рішуче відкинув думку, що США не здатні допомогти Україні та іншим партнерам. Він нагадав, що в часи Другої світової війни США допомагали в захисті, як проти Німеччини, так і проти Японії.

"Ідея, що ми не здатні допомогти Україні, Ізраїлю та Тайваню одночасно. Я її відкидаю. Я її відкидаю цілком" , - сказав законодавець в етері Fox News Sunday.

Грем додав: "Я був там [в Україні] лише два тижні тому. Вони змінили закони про призов. У них буде необхідний людський ресурс. Їм потрібна зброя" .

Законопроєкт, який серед іншого передбачає 60,8 мільярдів доларів допомоги Україні, був ухвалений Палатою представників у суботу. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме цей законопроєкт вже у вівторок. Після цього його має підписати президент Байден, який заявив, що зробить це негайно.