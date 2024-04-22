Сенатор США о помощи Украине: Путину рано открывать шампанское

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь приветствовал двухпартийное одобрение Палаты представителей иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает Голос Америки.

"Я думаю, что Америка снова в наступлении, и это признак того, что мы можем объединиться двухпартийно ради нашей национальной безопасности и отправить сообщение Владимиру Путину, Си Цзиньпину, мировым диктаторам – слишком рано открывать шампанское, Америка собирается защищать демократию" , – продолжил он.

Отметив голосование в Палате представителей, Блюменталь подчеркнул способность Америки поддерживать своих союзников.

"Мы [Америка] самая сильная, самая большая страна в истории мира. Мы можем производить необходимые артиллерийские снаряды, дальнобойную артиллерию, ударные пушки. Мы также можем применить санкции и конфисковать и продать российские активы, чтобы обеспечить больше ресурсов для Украины" , – сказал Блюменталь. ﻿

Его коллега сенатор-республиканец Рон Джонсон подверг критике Палату представителей за принятие законопроектов о помощи иностранным государствам, утверждая, что Конгресс тратит деньги, которых "у нас нет", и что США вместо этого должны сосредоточиться на защите собственных границ.

Джонсон сказал, что он обеспокоен происходящим с людьми в Украине, но также добавил, что "нет шансов", что президент России Владимир Путин проиграет эту войну.

Джонсон заявил, что не поддержит этот законопроект, когда он будет поставлен на голосование в Сенате.

Его однопартиец сенатор Линдси Грэм решительно отверг мнение, что США не способны помочь Украине и другим партнерам. Он напомнил, что во Вторую мировую войну США помогали в защите, как против Германии, так и против Японии.

"Идея, что мы не способны помочь Украине, Израилю и Тайваню одновременно. Я ее отвергаю. Я ее отвергаю полностью" , - сказал законодатель в эфире Fox News Sunday.

Грэм добавил: " Я был там [в Украине] всего две недели назад. Они изменили законы о призыве. У них будет необходим человеческий ресурс. Им нужно оружие" .

Законопроект, который среди прочего предусматривает 60,8 миллиарда долларов помощи Украине, был принят Палатой представителей в субботу. Лидер большинства в сенате Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать этот законопроект уже во вторник. После этого его должен подписать президент Байден, заявивший, что сделает это немедленно.