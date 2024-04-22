Україна вперше увійшла до десятки рейтингу SIPRI з військових витрат

Військові витрати України у 2023 році через війну збільшилися на 51% до $64,8 млрд, або 34% від ВВП. Завдяки цьому вона піднялася з 11 місця на восьме у світовому рейтингу за номінальним показником. Про це йдеться в опублікованому звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє ЛігаБізнес.

За співвідношенням військових витрат до ВВП Україна посідає перше місце з величезним відривом. У Лівану, який йде другим, військові витрати становлять лише 8,9% до ВВП.

"Тоді як Україна виділяє дедалі більше й більше своїх ресурсів на Збройні Сили, вона стає дедалі залежнішою від міжнародної фінансової допомоги для покриття дефіциту бюджету. Пакети фінансової допомоги Євросоюзу і США, надані Україні у 2022 і 2023 роках, відіграли вирішальну роль у вивільненні ресурсів, які Україна змогла спрямувати на свою армію" , – йдеться у звіті.

Військові видатки Росії збільшились на 24% до $109 млрд, або 5,9%.

Але з урахуванням військової допомоги, яку отримала Україна ($35 млрд), вони не набагато більші, ніж українські.

Світові військові витрати у 2023 році сягнули $2,44 трлн, збільшившись на рекордні з 2009 року 6,8%.