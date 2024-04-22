Украина впервые вошла в десятку рейтинга SIPRI по военным расходам

Военные расходы Украины в 2023 году из-за войны увеличились на 51% до $64,8 млрд, или 34% от ВВП. Благодаря этому она поднялась с 11 места на восьмое в мировом рейтинге по номинальному показателю. Об этом говорится в опубликованном отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает Лига.Бизнес.

По соотношению военных расходов к ВВП Украина занимает первое место с огромным отрывом. У Ливана, который идет вторым, военные расходы составляют всего 8,9% к ВВП.

"В то время как Украина выделяет все больше и больше своих ресурсов на Вооруженные Силы, она становится все более зависимой от международной финансовой помощи для покрытия дефицита бюджета. Пакеты финансовой помощи Евросоюзу и США, предоставленные Украине в 2022 и 2023 годах, сыграли решающую роль в высвобождении ресурсов, которые Украина смогла направить в свою армию" , — говорится в отчете.

№Страна$ млрд% от ВВП1США9163.4%2Китай2961.7%3Россия1095.9%4Индия83.62.4%5Саудовская Аравия75.87.1%6Великобритания74.92.3%7Германия66.81.5%8Украина64.837%9Франция61.32.1Япония50.21.2%

Военные расходы России увеличились на 24% до $109 млрд или 5,9%.