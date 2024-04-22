У російському Воронежі горить машинобудівний завод

У Воронежі Російської Федерація сталась сильна пожежа на заводі "Енікмаш-В". Площа вогню складає 3 тисяч кв.м.

Як повідомляє Telegram-канал "112", наразі інформації про постраждалих немає.

Водночас Mash стверджує, що площа пожежі нібито складає 100 кв.м, а 3 тисячі кв. м - це площа цеху, де сталось загоряння. Зокрема канал повідомляє про двох постраждалих.

Зазначається, що займання сталось у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.

Тим часом як пише російське МНС, на місці працюють 64 спеціалісти й 20 одиниць техніки. Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.