В российском Воронеже горит машиностроительный завод

В Воронеже Российской Федерации произошел сильный пожар на заводе "Эникмаш-В". Площадь огня составляет 3 тысячи кв.м.

Как сообщает Telegram-канал "112", пока информации о пострадавших нет.

В то же время, Mash утверждает, что площадь пожара якобы составляет 100 кв.м, а 3 тысячи кв. м - это площадь цеха, где произошло возгорание. В частности, канал сообщает о двух пострадавших.

Отмечается, что возгорание произошло в складских помещениях. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Между тем, как пишет российское МЧС, на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. Пока другие подробности ситуации не раскрываются.