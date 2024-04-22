Буданов оцінив загрозу повторного наступу РФ на Київ

Станом на зараз немає загрози повторного наступу російських окупантів на Київ﻿. Про це заявив в інтерв'ю BBC начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє Ділова столиця.

Він зазначив, що припущення про повторний наступ росіян ан столицю України є безпідставними. Ситуація з підготовкою окупантів до імовірного другого наступу на поки не змінилася.