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Буданов оцінив загрозу повторного наступу РФ на Київ

Буданов оцінив загрозу повторного наступу РФ на Київ
Фото: DefenceIntelligenceofUkraine

Станом на зараз немає загрози повторного наступу російських окупантів на Київ﻿. Про це заявив в інтерв'ю BBC начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє Ділова столиця.

Він зазначив, що припущення про повторний наступ росіян ан столицю України є безпідставними. Ситуація з підготовкою окупантів до імовірного другого наступу на поки не змінилася.

"Станом на зараз (загрози, — ред.) — абсолютно немає", — сказав Буданов.

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